المؤبد لمتهم بهتك عرض ابنة شقيقته بعد استدراجها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد للمتهم بهتك عرض ابنة شقيقته بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 23871 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 2004 لسنة 2023 كلي جنوب بنها ان المتهم محمد محمد حسن علي 45 سنة سائق مقيم مدينة فتح الكابلات - شبرا الخيمة لأنه في تاريخ سابق علي تحرير المحضر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة واقع المجني عليها "سندس.س.ع.ا" والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها بأن استدرجها إلى مكان قصي عن أعين الناس، وحسر ملابسها عنوة عنها، وعاشرها معاشرة الأزواج بغير رضاها وفض غشاء بكارتها حال كونه من أصولها ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت شهادات الاثبات شهادة المجنى عليها "سندس.س.ع.ا" 16 سنة طالبة مقيمة مدينة القمح شبرا الخيمة ثان، انها اثناء تواجدها بمنزل جدتها قام المتهم ( وهو شقيق والدتها ) باستدراجها الي إحدى غرف المسكن واستغلال أن جدتها طريحة الفراش وهتك عرضها، كما هددها إن أفشت أمره سوف يقوم بقتلها وقتل والدها، وقام بمواقعتها على مدار أربع سنوات أكثر من مرة.