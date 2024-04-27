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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من نتائج قوية لشركات التكنولوجيا

صدى البلد

ارتفعت الأسهم الأوروبية، وبدا أنها في سبيلها لإنهاء الأسبوع على صعود بدفعة من نتائج أعمال قوية لشركات تكنولوجيا كبرى في الولايات المتحدة، كما يتجه سهم تيسن كروب إلى تسجيل أفضل أداء يومي في 18 شهرا.

وبدأ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة بالصعود 0.5 بالمئة. والمؤشر في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية نسبتها 1.2 بالمئة قد ينهي بها سلسلة خسائر أسبوعية استمرت ثلاثة أسابيع.

وقاد قطاع التكنولوجيا أغلب المكاسب على المؤشر إذ حصل المستثمرون على مؤشرات مطمئنة من نتائج أعمال فصلية أعلنتها مايكروسوفت وألفابت.

وصعد سهم أموندي، أكبر شركة لإدارة الصناديق في أوروبا، سبعة بالمئة بعد أن أعلنت عن تدفقات قوية في الربع الأول بفضل مشاريع مشتركة في آسيا.

لكن من التطورات التي خالفت هذا التفاؤل السائد، إعلان إيرباص عن أرباح تشغيلية وتدفقات نقدية أقل من المتوقع للربع الأول مع تعيينها مزيدا من الموظفين استعدادا لتزايد الطلب مما ضغط على سهم الشركة الذي هبط 2.6 بالمئة إلى أسفل المؤشر الرئيسي الفرنسي.

الأسهم الأوروبية الاسهم التكنولوجيا المؤشر الرئيسى ستوكس 600 الأوروبي

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