محافظ الدقهلية : خطة متكاملة لتنفيذ مواقف سيارات حضارية تليق بالمواطنين

كلف محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار مدير عام المواقف أحمد البنداري لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية بموقف السنبلاوين العمومي الجديد أسفل كوبرى ميت غمر وأسفل كوبرى نوب طريف .



قال المحافظ ،في تصريح اليوم /الأحد/، إنه بدأ بالفعل التجهيز للمواقف الجديدة أسفل كوبرى ميت غمر وأسفل الكبارى المشار إليها لنقل المواقف من داخل المدينة إليها حرصا علي تلبية مطالب واحتياجات المواطنين، موضحا أن هناك خطة متكاملة بالمحافظة لتنفيذ مواقف سيارات حضارية تليق بالمواطنين، وذلك في ظل السعي المتواصل لرئيس الجمهورية لبناء الجمهورية الجديدة .



من جانبه، أوضح مدير عام المواقف أنه بالتعاون والتنسيق مع مديرية الطرق ورئاسة مركزي السنبلاوين وميت غمر يجري حاليا التجهيز للرصف لمداخل ومخارج المواقف المذكورة حيث تم الانتهاء من إنارة تلك المواقف والطرق المؤدية إليها وعمل بلدورات ورصف المواقف والطرق المؤدية إليها وتركيب حمامات جاهزة سيدات ورجال وتوفير سيارات سرفيس وجارى إنهاء المرحلة الأخيرة وهى رصف المداخل والمخارج لتلك المواقف والتى سوف يعقبها مباشرة نقل مواقف المدينة إليها،مشيرا إلى أن الأعمال متواصلة طبقا للمقايسات والتوقيتات وخطة العمل الموضوعة في هذا الشأن .



من ناحية أخرى، التقى المحافظ اليوم، المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة ليتعرف على منتجات من ألواح UPVC البديلة لصاج الجمالونات والتي يقوم بإنتاجها مصنعه بالمنطقة الصناعية بجمصة .



وأشاد بالمنتجات التي استعرضها، مؤكدا ضرورة الإنتاج المتميز الذي يصلح للتصدير، بهدف توفير العملة الصعبة دعما للاقتصاد القومي موضحا أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددا كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال .



وأضاف أن الدقهلية تتمتع بالأيدى العاملة الوفيرة وخبرات متنوعة في العديد من الصناعات التي يجب علينا دعمها وتطويرها، موضحا أن لدى المحافظة مناطق صناعيه تتميز بموقعها الجغرافي ومناطق إستثمارية ومدينة عالمية جديدة وجامعات ستكون محط اهتمام المستثمرين .



وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد.



وفي ذات السياق، وجه مختار بضرورة قيام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار لبذل المزيد من الجهود والعمل علي إقامة وتنفيذ المشروعات وتوافر الاستثمارات الجديدة التي تساهم في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج .



كما أكد ضرورة تضافر جهودنا جميعاً من أجل أن تتحول الدقهلية إلي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية فهي محافظة رائدة في كافة المجالات وتتميز بمجتمع مدني بناء ومشارك في عملية التنمية والبناء التي تشهدها المحافظة.



تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد حضور مدير عام الإنتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار عصام حجاج ومدير عام مكتب المحافظ باسم الشريف.



وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين أن إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بالتعاون مع تمريض الإدارة الصحية والمستشفى بجمصة قامت بتطعيم 7500 نزيل ومجند وضباط من العاملين بمنطقة إصلاح وتأهيل جمصة بالجرعة الأولى ضد فيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي.



وقالت مدير إدراة مكافحة الفيروسات الكبدية الدكتورة ريهام الهراس، أنه بالتنسيق مع القطاع الطبي لمنطقة سجون جمصة ( 1-2-3-4 ) والذين قاموا بحصر من لم يتم تطعيمهم من قبل ضد فيروس الالتهاب الفيروسي "بي" جرى على مدار أسبوع تطعيم المستهدفين على أن يتم استكمال السلسلة التطعيمية طبقا للبروتوكول.



وأشارت الهراس إلى حجم التعاون الذي أظهره الفريق المكلف بالتطعيم لتوصيل الخدمة إلى المستحقين بالتطعيم من جميع فئات المجتمع للوصول إلى رؤية مصر 2030 لمصر خالية من الفيروسات المنقولة عن طريق الدم ومنها فيروس بي.

