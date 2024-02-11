غدا.. "الأوبرا" تحتفل بعيد الحب في حفل للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بالإسكندرية، بمناسبة عيد الحب، وذلك في السابعة مساء غد /الاثنين/ على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الحفل يأتي ضمن خطط الثقافة المصرية الهادفة إلى رعاية الواعدين في مختلف مجالات الإبداع تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، مشيرة إلى أن الحفل يتضمن تقديم مجموعة من الفقرات لفصل الجيتار تدريب الدكتور أحمد عبد الرحمن، ومقتطفات من أشهر الباليهات العالمية والرقصات الروسية وميدلي الجيبسي لفصل الباليه تدريب الدكتور شريف الجندي.



ونوهت الأوبرا إلى أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني، وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقساما متعددة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرا لجهدهم خلال فترة الدراسة.