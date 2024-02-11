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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع نظيرته القطرية زيادة الدعم الطبي لقطاع غزة

صدى البلد

 التقى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم ،الأحد، وزيرة الصحة العامة بدولة قطر الدكتورة حنان الكواري . 

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، أن الوزيران بحثا خلال لقائهما زيادة المساعدات الصحية المقدمة من مصر وقطر، للأشقاء في قطاع غزة، مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى استقبال المرضى والجرحى في المستشفيات المصرية، والمستشفيات القطرية. 

وأضاف عبدالغفار أن الوزير أشار إلى أن مصر استقبلت أكثر من 2200 مصاب، وتم إجراء أكثر من 1300 عملية جراحية، ذات مهارة فائقة، وذلك من خلال 47 مستشفى في 8 محافظات تم تحديدهم مستشفيات إحالة للأشقاء الفلسطينيين.

وأشار إلى أن الوزير تطرق للخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للقادمين عبر معبر رفح، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثلت في فتح معبر رفح منذ الساعات الأولى لاشتعال الأحداث في قطاع غزة، لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للمصابين، منوها إلى أن مصر قامت بإدخال ما يزيد عن 140 ألف طن من المساعدات، محملة على ما يقرب من 9500 شاحنة.

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