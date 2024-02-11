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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء فعاليات برنامج «بناء الروابط لتنمية قطاع الأسماك» بأسوان

صدى البلد

شهدت محافظة أسوان اليوم الأحد بدء فعاليات برنامج "بناء الروابط لتنمية قطاع الأسماك" الذي يأتي كأحد الأنشطة الخاصة بمشروع "مسار" الذي تقوم بتنفيذه "إنرووت" للتنمية بالتعاون مع جامعة أسوان وبتمويل من مؤسسة "دروسوس" من أجل خلق قنوات جديدة للتعاون والتبادل المعرفي بين ممثلي السلاسل التجارية الغذائية الكبري (الهايبر ماركت) العاملين بقطاع الأسماك بأسوان .


قال الرئيس التنفيذي لإنرووت للتنمية الدكتور هاني السلاموني إن قطاع الإنتاج السمكي واحد من القطاعات الاقتصادية الهامة بمصر حيث إنه يحظى باهتمام في مشروع "مسار" كواحد من قطاعات التنمية الاقتصادية الواعدة وخاصة في أسوان التي تتميز بإنتاجها السمكي الذي يصل إلى 25 نوعًا من أنواع الأسماك داخل بحيرة ناصر التي تقوم سنويا بإنتاج ما يصل إلي 26 ألف طن من الأسماك من أهمها أسماك (البلطي – الرايه – قشر البياض – كلب السمك) .


وأضاف أنه علي الرغم من تميز الإنتاج السمكي بأسوان وخاصة سمك "البلطي" المعروف بجودة إنتاجه وسعره المناسب ،ليحتل المركز الأول في السوق المصري والمركز الثاني عالميا بعد أسماك "الكارب" أو المعروف بــ "الشبوط"، إلا أنه هناك نقص واضح في عمليات التسويق له مما أدي لعدم وصوله بالشكل المناسب للأسواق الرئيسية للقاهرة وبالتالي للقنوات التصدير الممكنة في الأسواق العالمية، موضحا أنه تم إطلاق برنامج "بناء الروابط لتنمية قطاع الأسماك بأسوان" الذى يعتمد على منهجية تطوير التكتلات الإنتاجية في صعيد مصر ودعم العاملين في سلاسل القيمة من خلال ربط العاملين بقطاع الأسماك في أسوان وممثلي الأسواق الكبرى وفتح قنوات جديدة للتعاون والتبادل المعرفي .


من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة إنرووت للتنمية الدكتور حنا جريس إن مشروع مسار تم إطلاقه عام 2018 من أجل تعزيز الاقتصاد الإبتكاري المحلي في محافظات صعيد مصر ويعمل في قطاعات الأعمال الزراعية وإدارة النفايات والصناعات الإبداعية من خلال تنمية التكتلات الإنتاجية التي تعتمد علي تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب والنساء من خلال عدد من البرامج، مشيرا إلي أن المشروع نجح في الجزء الخاص بالمحافظة بالمشروع والممول من مؤسسة دروسوس من خلال حاضنة مسار ومركز خدمات تطوير الأعمال التابع لجامعة أسوان والتى ساهمت فى تقديم الدعم لــ 2000 شخص وخلق أكثر من 150 فرصة عمل لأبناء أسوان من الشباب والسيدات .

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