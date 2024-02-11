محافظ الدقهلية يبحث تنفيذ مصنع لإنتاج الأخشاب متوسطة الكثافة من قش الأرز

بحث محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار مع وفد الاستثمار الداخلي بالهيئة العامة للاستثمار برئاسة حسام جعفر وأحد المستثمرين اليمنيين تنفيذ مشروع مصنع لإنتاج الأخشاب متوسطة الكثافة من قش الأرز.



وقال مختار - في بيان اليوم / الأحد / - إن المصنع المزمع تنفيذه على مساحة 30 فدانا بمنطقة قلابشو ببلقاس يستوعب مليون طن قش أرز من محافظة الدقهلية باعتبارها أولى المحافظات الزراعية من حيث إنتاج الأرز و قشه بنسبة 27 % على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أن المصنع يحقق الاستفادة الاقتصادية القصوى من قش الأرز ويسهم في القضاء على التعامل السلبي مع المخلفات الزراعية في مقدمتها قش الأرز لتوفير بيئة صحية ونظيفة.



وكلف المحافظ مسئولي إدارة البيئة وممثل مديرية الزراعة بالدقهلية لمرافقة ضيوف المحافظة في زيارة ميدانية للموقع المقرر إنشاء المصنع عليه بقلابشو ببلقاس، والقيام بزيارة ميدانية لمصنع المخلفات بسندوب للتعرف على ما يتم بمنظومة المخلفات والتعامل معها.



على صعيد متصل، قال محافظ الدقهلية إن إنشاء مصانع تدوير جديدة للمخلفات الصلبة أو إعادة تأهيل الموجود منها بنطاق المحافظة يأتي ذلك في إطار دعم وزارة التنمية المحلية في تنفيذ خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات البلدية ، معربا عن شكره لوزيري التنمية المحلية و البيئة لدعمهم المتواصل لرفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة ومنظومة النظافة بنطاق محافظة الدقهلية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.



وكلف المحافظ الدكتور أيمن مختار، وكيل وزارة الإسكان المهندسة سلوى جابر، ومدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة محمد حمص بتفقد ومعاينة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز ومدينة أجا لحصر الاحتياجات للازمة لتطوير المصنع، تمهيدا لإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة؛ و لاستكمال منظومة تطوير البنية التحتية.



وأوضح مختار أن المحافظة أعادت تأهيل ورفع القدرة التصميمية لمصانع تدوير المخلفات بمراكز ومدن المحافظة في كل من أجا والسنبلاوين وبلقاس إلى جانب إنشاء مصانع جديدة منها مصنع سندوب، وكذا مصنع المنزلة، وجار التنسيق لإنشاء مصانع لخدمة المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى إنشاء المدفن الصحي الهندسي على مساحة 50 فدانا بناحية قلابشو، لاستقبال مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع بدائرة المحافظة والتخلص الأمن منها في خلايا مجهزة ومعزولة عن مفردات النظام البيئي لتكتمل بذلك منظومة المعالجة والتدوير وحتى يشعر المواطن بالجدوي من تطوير منظومة المخلفات البلدية.