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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 بمشاركة 25 رئيس دولة

صدى البلد

 انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 ، اليوم الاثنين ، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى 14 فبراير الحالي في دبي بمشاركة أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن النسخة الجديدة من القمة تستشرف الفرص والتحديات المستقبلية وأبرز التحديات التي يواجهها العالم في جملة من القضايا الملحة، كما تناقش سبل الوصول إلى رؤى مشتركة للارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم، وتبادل الخبرات والتركيز على قصص ونماذج ملهمة في العمل الحكومي تركت آثاراً إيجابية وأحدثت تغييراً حقيقياً في واقع دولها ومجتمعاتها.


وأوضحت الوكالة أن القمة العالمية للحكومات، تجمع 120 وفداً حكومياً وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.


وأشارت إلى أن القمة العالمية للحكومات في دورتها الجديدة تضم 6 محاور رئيسية، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير.


وأضافت الوكالة أن القمة العالمية للحكومات تشهد مشاركة عدد من رؤساء الحكومات من بينهم، ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند الذي يتحدث خلال جلسة رئيسية للدولة ضيف شرف القمة.


ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء كلمة رئيسية خلال اليوم الأول من القمة، فضلا عن مشاركة كل من محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق، ومانويل ماريرو كروز رئيس وزراء كوبا، ومسرور بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، في جلسات رئيسية يشهدها الحدث.


وتُعقد خلال القمة اجتماعات وزارية رفيعة المستوى منها الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بالتنمية المستدامة، واجتماع وزاري لمناقشة ملامح الجيل القادم من حكومات المستقبل، واجتماع وزراء المالية العرب، واجتماع تشاوري مع وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، واجتماع وزراء الطاقة لمناقشة مستقبل الطاقة الهيدروجينية، وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات عدة جوائز عالمية، تقديراً لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية، وتشمل جائزة أفضل وزير في العالم، وجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة، وجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، والجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية، وجائزة التميز الحكومي العالمي.

 

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