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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الرعاية الصحية: نستهدف بناء علاقة استراتيجية ومستدامة مع جهاز تنفيذ المشروعات الصناعية

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع المهندس تيسير ممدوح خاطر، رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك في المقر الرئيسي لهيئة الرعاية في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

وناقش اللقاء، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئتين في مجالات متعددة، وأهمها تقديم جهاز تنفيذ المشروعات الصناعية الخدمات الاستشارية للأعمال الهندسية ودراسات الجدوى والمتطلبات الفنية في مجال تعزيز البنية التحتية وتصميم المنشآت الصحية والإدارية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وكذلك في المشروعات الصحية والاستثمارية والإشراف على تنفيذها، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في مجال تدريب العاملين في الإدارات الهندسية بهيئة الرعاية الصحية على الإشراف على التنفيذ في المجالات المذكورة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى دراسة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئتين تماشيًا مع الرؤية الطموحة لهيئة الرعاية الصحية في التطوير والتحسين المستمرين للمنشآت الصحية والإدارية وتعزيز البنية التحتية والمنشآت الصحية الخضراء واستخدام الطاقة الشمسية وتشجيع الاستثمارات الصحية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبخاصة بعد تهيئة المناخ في الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية تكامل الجهود بين الهيئتين لتعزيز البنية التحتية الصحية في مصر، كما أكد أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تدريب العاملين في الإدارات الهندسية بالهيئة، وتطوير استراتيجيات مشتركة لتعزيز القدرات وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بجهود جهاز تنفيذ المشروعات الصناعية وأهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات الفنية للجهاز، ومؤكدًا أن أهم معيار للمفاضلة هو كفاءة وجودة التنفيذ واتساقه مع المعايير الدولية.

ومن جانبه، أشاد المهندس تيسير ممدوح خاطر، بجهود هيئة الرعاية الصحية في تطوير الرعاية الصحية في مصر، مؤكدًا فخره بالتعاون مع هيئة الرعاية واستعدادهما الكامل لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئتين، وتبادل المعرفة والمهارات من أجل تحقيق أهدافهما المشتركة في تعزيز الرعاية الصحية وتنمية القطاع الصحي في مصر وتعزيز الوصول لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة الأزمات والكوارث والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة، والمهندس محمد فؤاد، مدير إدارة الهندسية الطبية.

وحضر من جانب الهيئة العامة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، المهندس حسين السيد، رئيس قطاع الشئون الفنية، والمهندسة منار عبدالمعطي، رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمهندس عاشور الصدوري، رئيس الإدارة المركزية للنصميمات المعمارية.

الصحية التامين الصحي الشامل حياة كريمة التجارة الصناعية

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