التنسيقية : المشكلة الاقتصادية بالدولة المصرية تحتاج حلولا عاجلة | فيديو

قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين، إن المرحلة الثانية لـ الحوار الوطني تتسم باتجاهها للمحور الاقتصادي ، وهذا بسبب دعوة الرئيس السيسي باستكمال الحوار الوطني في مرحلته الثانية.



وأضاف إسماعيل خلال لقائه عبر فضائية "dmc"، أن المرحلة الثانية للحوار الوطني ستكون أكثر تخصصاً و أكثر شمولاً، وواقعية، لافتاً إلى أن هناك لجنة تنسيقية سوف تتابع الـ133 توصية التي صدرت من المرحلة الأولى للحوار الوطني.



وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب و السياسيين إلى، أن المشكلة الأقتصادية التي تواجه الدولة المصرية تحتاج إلى حلول عاجلة، و المحور الاقتصادي للحوار الوطني ينقسم إلى عدة لجان.