رئيس مجلس النواب : الدستور أقر حماية المواطنين ومساواتهم أمام القانون

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب إن الدستور أقر حماية المواطنين، وأنهم سواء أمام القانون، سواء مسلمين أو مسيحيين أو يهود.

توضيح رئيس المجلس، جاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ردا على ما ذكره النائب السعيد عمارة، بقوله: "ندين ما يقوم به اليهود من إجراءات تستهدف إبادة الشعب الفلسطينى الأعزل".

وأشار رئيس النواب، إلى أن هناك يهود مصريين فى مصر، قائلا: ومن ثم تُحذف كلمة يهود من المضبطة.

وأشاد النائب السعيد عمارة، بجهود القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الدولة المصرية، وتحقيق الأمن القومي، لاسيما في ظل إصرار إسرائيل على ضرب الفلسطين في رفح الفلسطينين.

وقال النائب: كلنا داعمين للقوات المسلحة، ونقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة وعلى قلب رجل واحد للدفاع عن السيادة المصرية والأمن المصرى، وندين ما يقوم به اليهود من إجراءات تستهدف إبادة الشعب الفلسطينى الأعزل.

وتابع النائب السعيد عمارة: على الرغم من الظروف الاقتصادية والتحديات التى تواجه الدولة المصرية، إلا أن الرئيس لم ينس آثار هذه الظروف على المواطن بشكل عام، وأصدر حزمة من القرارات التاريخية لتخفيف تداعيات وآثار هذه الظروف على المواطنين.