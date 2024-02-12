وزير الإنتاج الحربى يستقبل سفير البوسنة والهرسك بالقاهرة لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، الدكتور ثابت سوباشيتش سفيردولة البوسنة والهرسك لدى مصر لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين ، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير محمد صلاح اللقاء بالترحيب بالسفير دولة البوسنة والهرسك والوفد المرافق له، وتم استعراض الإمكانات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وأكد وزير الإنتاج الحربى على الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية مطالب وإحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.

وأشار الوزير "محمد صلاح" إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لشركاتها التابعة وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية وذلك فى إطارتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم لإمتلاك القدرة فى مختلف أوجه المجالات التصنيعية.

وشهدت المباحثات خلال اللقاء إمكانية التعاون فى مجال البحث العلمى ، حيث شدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على إيمان الوزارة بأهمية ربط البحث العلمي بالصناعة والتوصل إلى مخرجات تتوافق مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والمدنية من خلال البحوث، مؤكدًا على إيمانه بأن البحث العلمي أداة رئيسية للتطوير وحل المشكلات التي تواجه العملية التصنيعية بمؤسسات الإنتاج المختلفة.

ولفت إلى أن البحوث كانت هي أساس التطوير والنقلة النوعية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، مشيراً إلى الدور البارز الذي تقوم به الجهات التابعة للوزارة في هذا الصدد حيث يتبعها ظهير بحثي هام وهو مركز التميز العلمي والتكنولوجي كما يتبعها قطاعا للتدريب والذي يضم العديد من المنشآت التعليمية التي تعزز مجال التعليم الفني والعالي بمصر.

من جانبه قدم الدكتور ثابت سوباشيتش سفيردولة البوسنة والهرسك بالقاهرة الشكر للوزير " محمد صلاح " على حسن الإستقبال والإستضافة ، وأثنى السفير البوسنى بالقاهرة على خبرات وإمكانيات وزارة الإنتاج الحربي المصرية والجهات التابعة لها والتي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري بمصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بها، مشيداً بدور "الإنتاج الحربي" لدعم مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد السفير على حرصه على أن يكون هناك تنسيق تام بين الوزارة والسفارة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والسعي إلى تذليل أي تحديات والحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين .

وبدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه في نهاية اللقاء تم التأكيد على ترحيب وزارة الإنتاج الحربى بإستقبال الوفود الفنية من الجانب البوسنى لزيارة الشركات والوحدات التابعة للوزارة وتحديد مجالات التعاون.

حضر اللقاء من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، والمهندس محمد شيرين محمد شحاته المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامى ، والمهندس أحمد محمد شكرى رئيس القطاعات الفنية ، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولى ، والمهندس إبراهيم محمد إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.