حسين هريدي: حكومة الاحتلال لم تتوافق على خطة نهائية للحرب برفح|فيديو

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لا توجد خطة إسرائيلية نهائية تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء الإسرائيلي لشن الحرب على رفح.



وأضاف حسين هريدي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أن حماس أعلنت بالأمس أنه في حالة وقوع هجوم بري على رفح ، فإنها سوف توقف مشاركتها في المباحثات الهادفة للتوصل لإتفاق هدنة ممتدة.



وتابع حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق:" القاهرة تستضيف غداً اجتماعا في غاية الأهمية و سوف يشارك به مدير المخابرات الأمريكية المركزية، ورئيس وزراء قطر ، و مدير المخابرات العامة الإسرائيلية ، ووفد إسرائيلي"