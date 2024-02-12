تركي آل الشيخ: 5 محاور للتعاون مع وزارة الثقافة المصرية

قال تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الترفيه بالسعودية، إنه سيتم التعاون مع وزارة الثقافة المصرية في العديد من الفعاليات الفنية، مؤكدا على أنه مستعد لتقديم كافة أشكال التعاون مع الثقافة المصرية.

وقدم "آل الشيخ"، في تصريحاته الصحفية، طرحًا للتعاون مع الوزارة في 5 محاور بداية رعاية فرق الأوبرا، وإقامة حفلة سعودي على أرض مصر، ورد عليه عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعمل مسلسل مصري سعودي، وحفل في مدينة العلمين، بتعاون بين البلدين، ومن المقرر إقامتها على عيد الفطر.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الترفيه بالسعودية، أنه سيتم عمل من 15 إلى 20 مسرحية لفنانين مصريين خلال كل موسم من مواسم الرياض.

وأكد أنه سيتم عمل ليالٍ للسعودية في الأوبرا، كما سيتم عمل ليالي الأوبرا لفرق مصرية في السعودية، وعمل العديد من الحفلات المختلفة بين البلدين من أجل التعاون المثمر.



ورحبت وزيرة الثقافة، بتصريحات ترك آل الشيخ من أوجه تعاون مثمر بين البلدين.

وكان وصل المستشار ترك آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالمملكة العربية السعودية، إلى ديوان عام وزارة الثقافة، بشجرة الدر في الزمالك، وكانت في استقباله الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن زيارته لمصر، ونشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورًا نصه: «وصلت أرض مصر الشقيقة في زيارة رسمية تمتد لعدة أيام».

وكان حرص المستشار تركي آل الشيخ، على الترويج لمسرحية «تييت» بطولة الفنان أحمد حلمي، وهنا الزاهد، وحمدي الميرغني، والتي تُعرض، على خشبة مسرح «أبوبكر سالم».

ومنذ أيام نشر رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي بـ«فيسبوك» فيديو من المسرحية ليروج لها، وظهر فيه أحمد حلمي وفي يده عصا الموسيقار، وهنا الزاهد مرتدية أزياء يبدو عليها مطربة، وتريد أخذ العصا من يده لكنه يرفض، ويظهر حمدي الميرغني على خشبة المسرح كذلك، ومحمد رضوان ويبدو أن الكوميديا تسيطر على الأجواء.