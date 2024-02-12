أمين عام الحلف: تصريحات ترامب تقوض أمن دول الناتو

اشتكى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الحلف وروسيا، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات "تقوض أمن" الكتلة العسكرية برمتها.

ونقلت صحيفة ذا هيل الأمريكية عن ستولتنبرج قوله: "إن أي إشارة إلى أن الحلفاء لن يحموا بعضهم البعض يقوض أمننا بالكامل، بما في ذلك أمن الولايات المتحدة، ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين لخطر متزايد".

وأوضحت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن ترامب تحدث بشكل انتقادي عن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي ترفض استثمار المزيد من الأموال في أمن الحلف، وخلال خطاب ألقاه في ولاية كارولينا الجنوبية، بنى حوارًا افتراضيًا مع إحدى هذه الدول.

وقال نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أندرو بيتس، إن «تشجيع التوغلات» في أراضي أقرب حلفاء الولايات المتحدة هو «أمر مرعب وجنوني».