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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حافلة ريال مدريد تتعرض لحادث سير في ألمانيا قبل لقاء لايبزيج.. تفاصيل

ريال مدريد
ريال مدريد

وقع حادث سير لحافلة ريال مدريد في ألمانيا، قبل مباراة الفريق الملكي أمام لايبزيج غدًا الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية الشهيرة، فإن حافلة ريال مدريد كانت تسير على الطريق السريع، واصطدمت بسيارة بيضاء أثناء تغيير المسار، وتم كسر المرآة الخارجية للسيارة.

وأضافت الصحيفة: "تعرضت السيارة لأضرار تقدر بقيمة 3 آلاف يورو، ولم يتضح بعد حجم الأضرار التي لحقت بحافلة ريال مدريد".

وفي نفس السياق، أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى أن اللاعبين والجهاز الفني داخل الحافلة لم يشعروا بالاصطدام وتمكنوا من مواصلة رحلتهم دون أي مشكلة.

ووصلت بعثة ريال مدريد إلى فندق الإقامة في وسط مدينة لايبزيج، وظهرت خدوش واضحة في الحافلة نتيجة الاصطدام بالسيارة.

يذكر أن إضرابًا بمطار لايبزيج عطل خطط ريال مدريد، الذي اضطر للهبوط بمطار إرفورت، ومن ثم استقلال حافلة لمسافة 146 كيلومترا.

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