بعد دخوله المستشفى.. إلغاء رحلة وزير الدفاع الأمريكي إلى بروكسل

ألغى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن رحلة إلى بروكسل لحضور اجتماعات حلف الناتو وأوكرانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث لا يزال في المستشفى في مركز والتر ريد الطبي، وفقًا لمسؤول دفاعي مطلع على الخطط.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال السكرتير الصحفي للبنتاجون الجنرال بات رايدر إن أوستن نُقل إلى المستشفى بعد ظهر يوم الأحد بسبب أعراض “تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة”.

وقال المستشفى إنه تم إدخاله بعد ذلك إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى في وقت لاحق من المساء للحصول على رعاية إضافية ومراقبة دقيقة.

ولا يزال من غير الواضح كم من الوقت سيبقى أوستن في المستشفى، بحسب الطاقم الطبي.

وكان من المفترض أن يقود أوستن اجتماعًا لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية (UDCG) في بروكسل، يليه اجتماع لوزراء دفاع الناتو.

يذكر أن أوستن حضر الاجتماع السابق لـ مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في 23 يناير افتراضيًا من منزله.