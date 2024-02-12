تعليق قوي من حمدي الوزير على منتقدي إعلان "ليك في الكيك"

أكد الفنان حمدي الوزير، أنه مذهول مما يحدث، حتى بعد ابتعاده عن الساحة الفنية، خاصة بعد استخدام الكوميكسات المسيئة، والتي تحمل إيحاءات، والتي ظهرت بعد إعلان “ليك في الكيك”.

وقال حمدي الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، قمت بعمل أخطر الأفلام التي تناقش قضية العنف ضد المرأة، لأكبر المخرجين في مصر"، مؤكدا “فيه ناس بتبقى فاضية وليس لديها القدرة على القراءة والمعرفة.

وتابع الفنان حمدي الوزير،الصورة الموجودة في الإعلان حديثة، وليس لها علاقة بالفيلم، مؤكدا أن عنوان الإعلان ليس مسئوليتي".