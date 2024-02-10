رد صادم من حمدي الوزير على منتقدي إعلانه ليك في الكيك ..فيديو

علق الفنان حمدي الوزير، على الجدل المثار حو إعلانه «ليك في الكيك».

وقال الفنان حمدي الوزير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "فيه ناس مرضى نفسيين، والصورة الموجودة بالإعلان لا علاقة لها بالتحرش".

وأضاف: "عملت أخطر الأفلام التي تناقش قضية العنف ضد المرأة، لأكبر المخرجين في مصر"، لافتا: "فيه ناس بتبقى فاضية وليس لديها القدرة على القراءة والمعرفة ولا تستطيع التفرقة بين التمثيل والحقيقة".

وأشار: "عملت أخطر الأفلام والأدوار في السينما المصرية من غير ما ألمس زميلة مع الحفاظ على حيائها"، معقبا: "أنا مدرك تماما أن المرأة هي الأم والأخت والخطيبة والزوجة وهي أصل أي مجتمع في الدنيا".