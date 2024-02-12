عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الجيل: إسرائيل لن تحقق أي أهداف في رفح سوى القـ.تل والتدمير

أحمد محسن قاسم
أحمد محسن قاسم

ندد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، بالاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي امتدت لتشمل جنوب القطاع وبالتحديد رفح الفلسطينية، التي يأويها أكثر من مليون ونصف فلسطيني، أصبحت حياتهم مهددة بسبب الحكومة الإسرائيلية التي تحركها أهواء شخصية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تمهد لمجزرة برفح الفلسطينية، تمثل تهديدًا للأمن في المنطقة، ويجب أن يتم تدارك الموقف من خلال التدخل الدولي، حتى لا تتسع رقعة الصراع.

 

وقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن المرحلة التي تمر بها الحرب الإسرائيلي على غزة، مرحلة حرجة ودقيقة، حيث أنها تأتي ما بين مفاوضات ومباحثات تجري في القاهرة غدا بحضور مدير الاستخبارات الأمريكية CIA ويليام بيرنز بشأن التوصل لهدنة ووقف إطلاق النار، وما بين تصريحات متطرفة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية لشن عملية لاجتياح رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن المنطقة أمام موقفين، إما تدئة الأوضاع بالتوصل لهدنة، أو التهديد بتوسع رقعة الصراع إذا ما فشلت المباحثات وقررت إسرائيل اجتياج جنوب غزة.

 

وذكر أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أنه يشكك في تحقيق الاحتلال الإسرائيلي أي أهداف له في غزة، سوى القتل والتدير والإبادة، فمصير العملية إذا ما وقعت، سيكون كغيرها من عمليات الإبادة الجماعية التي حدثت في وسط وشمال قطاع غزة، والتي ترغب حكومة نتنياهو في تكرارها مرة أخرى في رفح الفلسطينية.

وشدد الدكتور أحمد محسن قاسم أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل لينقذ المنطقة من الخطر المحدق بها، وحيث أنها شرارة الحرب سوف تندلع إذا حدث الاجتياج البري لرفح الفلسطينية، وسوف تتسع رقعة الصراع أكثر، والذي سيصعب من محاولات البحث سلام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يسجل مفاجأة

مدبولي ينقل تعازي السيسي في شهداء الإمارات.. تضامن مصري مع ضحايا الإرهاب

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

بيان عاجل لـ مصر بشأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرفة

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

ترشيحاتنا

إيلون ماسك ينفي إدعاءات أوكرانية تتهم روسيا باستخدام خدمة ستارلينك

كيف تنام الحيتان والدلافين البحرية تحت الماء دون حبس أنفاسها؟

فرج عامر: اتحاد جدة يقدم عرضا مغريا لمحمد صلاح (الأكبر في التاريخ)

الكرملين يرد على تعليقات ترامب بشأن روسيا والناتو

الخارجية: تصريحات الحكومة الإسرائيلية غير مسئولة.. وتدمر كل محاولات إحتواء الأزمة

أنت مركز بتقول إيه.. تعليق لميس الحديدي على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإقلاع عن التدخين يحميك من مرض خطير.. تفاصيل

شاهد.. أمير كرارة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

كيف تتخلص من آلام الظهر بدون علاج

مع تغيرات الطقس.. أنواع وأسباب التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

مفاجأة للمصريين.. قانون رعاية حقوق المسنين

أين اختفى السكر من الأسواق؟.. شركات الإنتاج تكشف الحقيقة

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ