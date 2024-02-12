طالب غيني: سافرت 4 آلاف كيلو إلى مصر بدراجتي وأحلم بلقاء شيخ الأزهر

روى الشاب الغيني مامادو سافايو باري، تفاصيل سفره إلى مصر عبر دراجته للدراسة في جامعة الأزهر، قائلا: "حفظت القرآن الكريم في عام 2016 وقلت أذهب مصر لأزيد في العلم والدين ولكن مكنش عندي فلوس اشتري تذكرة طيران وبدأت أفكر في وسائل أخرى".

وأضاف مامادو سافايو، خلال حواره ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي أسامة كمال، على قناة دي أم سي، أنه جاءت له فكرة أخذ دراجته وخوض الرحلة بها وبدأ الرحلة في عام 2023 دون علم أسرته بأنه سيسافر بالدراجة، موضحا أن قطع مسافة 4 آلاف كيلو متر من بلاده حتى مصر.

وتابع: أسرتي كانت عرفه أنني سأسافر ولكن لم تعرف كيف سأذهب لمصر ولو عرفت أني اذهب بالدرجة كانوا هيقولوا عليا مجنون، وعبرت من غينيا لمالي ثم الى بوركينا فاسو ثم توجو ولما وصلت توجو سجنت 9 أيام وقبضوا عليا وانا اقرأ القرآن ثم تحركت لنيجيريا ثم لتشاد ثم السودان وبعدها وصلت إلى مصر.

وأشار الشاب الغيني مامادو، إلى أن صحفي في تشاد نشر قصته ورغبته الدراسة في الأزهر وهناك من استجاب وقدم المساعدة ثم انتشرت قصته على السوشيال ميديا وفوجئ بالتواصل معه من قبل النجم العالمي ويل سميث، معبرا عن أمنيته وحلمه أن يلتقي الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر.