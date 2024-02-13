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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس حزب الجيل: القوى السياسية تقف خلف القيادة لإدراكها خطورة المخطط الصهيوني

ناجي الشهابي رئيس
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن مشهد الاصطفاف الشعبي خلف القيادة المصرية في أوقات الازمات ليس جديدا على القوى السياسية المصرية التي دائما تصطف خلف القيادة المصرية وقواتها المسلحة.

 وأضاف الشهابي في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم ،الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل ،على قناة الحياة، أن القوى السياسية المصرية تدرك تماما خطورة المخطط الصهيوني والعدوان على قطاع غزة وإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري لتحقيق حلم اسرائيل بيهودية الدولة المحتلة بحيث يعيش عليها اليهود فقط.

 وأوضح الشهابي ان الموقف المصري هو نقطة الضوء الوحيدة في المنطقة للحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية وسط الانحياز الغربي والأمريكي ضد القضية الفلسطينية. 

العواصم الغربية الكبرى كانت داعمة للعدوان الصهيوني على غزة 

وأكد أن العواصم الغربية الكبرى كانت داعمة للعدوان الصهيوني على غزة بينما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي قادة الغرب بأن أحداث السابع من اكتوبر كانت نتيجة عقود طويلة من الإحتلال لشعب يحلم بإقامة دولته على حدود عام ١٩٦٧.

رئيس حزب الجيل القيادة المصرية العواصم الغربية الكبرى غزة الفلسطينيين إسرائيل

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