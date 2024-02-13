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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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باحث في الشئون القانونية: إسرائيل تستغل الديانة اليهودية لتحقيق أهدافها في غزة

قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على غزة

اكد الباحث في الشؤون السياسية والقانونية دكتور نعمان العابد ان دوله اسرائيل ليست دولة يهودية وهي بعيدة كل البعد عن الديانة اليهودية او  عن أي ديانة وانهم يستغلون  الديانة اليهودية لتحقيق اهداف الصهيونية.

واضاف العابد في مكالمة هاتفية من جنين لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية انجي انور على قناة اي تي سي ان اليهود في جميع انحاء العالم يرفضون الابادة الجماعية للفلسطينيين ويخرجون في مظاهرات داعمة في كل انحاء العالم.

واوضح ان كل ما يحدث في الضفة الغربية وغزة هو بسبب المتطرفين داخل المجتمع الاسرائيلي وان المتغيرات الإقليمية والعالمية التي تتجه لليمين اعطت لهؤلاء فرصة وذريعة لاضطهاط المجتمع الفلسطيني.

واشار العابد الى ان هناك خلاف وانقسام داخل الحكومه الاسرائيليه وكأن نتنياهو يترأس حكومتان حكومه تدعو للتفاوض واتجاه اخر يرفض حتى ارسال وفد للتفاوض ونتنياهو مستعد ليضحي بكل شيء حتى مصلحه دوله الاحتلال وامريكا وشركائه الغربيين من اجل البحث عن اي انتصار.

نعمان العابد إسرائيل الديانة اليهودية الصهيونية الابادة الجماعي

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