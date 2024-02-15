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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض أسعار النفط بعد زيادة مخزونات النفط الأميركية بأكثر من 12 مليون برميل

صدى البلد

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام، الأربعاء، متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة بينما انخفض الطلب.

وخسر نفط غرب تكساس الوسيط لعقد مارس 96 سنتاً، أو 1.23%، ليصل إلى 76.91 دولاراً للبرميل.

وتم تداول عقد برنت لشهر أبريل عند 81.73 دولاراً للبرميل، بانخفاض 1.04 دولاراً أو 1.26%.

وصدرت بيـانات مخزونات النفط الأميركية لتسجل زيادة كبيرة بأكثر من 12 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول زيادة في حدود 3 مليون برميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ارتفاع مخزونات النفط بواقع 12.018 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 3.3 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة زيادة بواقع 5.521 مليون برميل.

وبالتزامن مع صدور البيانات، تراجع خام برنت بنسبة 0.3% إلى 82.5 دولار للبرميل. فيما يهبط خام تكساس بنحو 0.44% إلى 77.5 دولار للبرميل

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