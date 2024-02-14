إعادة الحركة المرورية لطبيعتها على طريق «القاهرة الإسكندرية» الزراعي بعد انقلاب حمولة برتقال|صور

عادت الحركة المرورية لطبيعتها بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى السريع بعد توقفها بسبب انقلاب حمولة برتقال من سيارة نقل "تريلا"، حيث تم أعمال رفع آثار الحادث الذي عطل حركة المرور في الاتجاهين.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، قد تلقت بلاغاً يفيد انقلاب حمولة برتقال من سيارة نقل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة السفاينة دائرة مركز شرطة طوخ، وسقوط حمولة السيارة على الطريق.

وإنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وبالفحص تبين أن انقلاب حمولة السيارة كميات كبيرة من حمولة البرتقال، وتوقفت حركة الطريق وجار رفع الحمولة وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

فيما لم يسفر الحادث عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة.

IMG-20240214-WA0167

IMG-20240214-WA0166