مسعود شومان: الجماعات الإرهابية حوّلت الدين إلى مصدر للتعاسة والاقتتال

قال مسعود شومان، الباحث والشاعر في مجال التراث الشعبي، إن علاقة المصريين بالدين مختلفة تمامًا، مشيرًا إلى أنه تناول في ديوان "صاحب مقام" علاقة المصريين بالأولياء والقديسين.

وأضاف شومان خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "ننظر إلى هذه المسألة باعتبار أن الدين والسعادة يسيران يدا بيد، وفكرة أن الدين ليس مصدرًا للتعاسة، نجد للأسف أن الجماعات الفاشية الدينية التي احتكرت الدين لنفسها، حولوه إلى مصدر للتعاسة، ومصدرا دمويا".

وأوضح أن: "فكرة الدين عند المصريين طوال الوقت متعلقة بالسعادة ولها علاقة بالجذور الثقافية".