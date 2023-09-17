مسعود شومان لـ«صدى البلد» : ديوان «الموت سبوبة للعايشين» إلحاح على الحياة

قال الشاعر مسعود شومان إن ديوانه «الموت سبوبة للعايشين»، الصادر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، يضم مجموع من القصائد، وينقسم إلى قسمين الأول مشغول بفكرة الذات، وعلاقتها بالجماعة، والجزء الثاني يغطى عليه الروح الساخرة من بعض أوضاع المثقفين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«موقع صدى البلد»، أن الديوان استكمال لفكرة القصيدة الواحدة، فكل قصائد الديوان بعناوين مختلفة، لكنها تبدو كأنها قصيدة واحدة ممتدة من أول الديوان إلى أخره، ويتناول الديوان احساس الموت، حيث إن الموت بشكل عام هو المهمين على الديوان، لكن ليس الموت بمعناه الفيزيقي، لكن بمعنى الإنتفاء والغياب.

وأكد أن هذا الديوان ليس تجربته الأولى في الموت، متصورًا أن كل قصائد الديوان محبة لكل الأصدقاء الراحلين، لافتا إلى أن كل قصاد الديوان بها أرواح أشخاص، لكنهم ليسوا مذكورين، وفكرة الديوان ليست الإلحاح على الموت، وإنما الإلحاح على الحياة.

يحوي الديوان مجموعة من قصائد العامية المصرية التي تشير إلى ملامح الوطن بعبقرية وتنفذ إلى تشريح أحواله واستعراض ألامه وأفراحه بأسلوب سلس شعريا يشبه طريقه الحكواتى أو فن السير الشعبية، آخذا في عدد من القصائد إلى تصوير هموم المواطن المصرى في أحوال عدة وراصد لقلب مصر النابض. وتقدم القصائد في مجملها نسيجا شفافا لهذا الوطن ولمواطنيه بأنماطه المختلفه وكاشفا للعديد من حالاته الحياتية الواقعية والمعيشية التي تتشابه مع كثير من قراء شعر شومان.