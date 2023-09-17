عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسعود شومان لـ«صدى البلد» : ديوان «الموت سبوبة للعايشين» إلحاح على الحياة

مسعود شومان
مسعود شومان

قال الشاعر مسعود شومان إن ديوانه «الموت سبوبة للعايشين»، الصادر مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، يضم مجموع من القصائد، وينقسم إلى قسمين الأول مشغول بفكرة الذات، وعلاقتها بالجماعة، والجزء الثاني يغطى عليه الروح الساخرة من بعض أوضاع المثقفين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«موقع صدى البلد»، أن الديوان استكمال لفكرة القصيدة الواحدة، فكل قصائد الديوان بعناوين مختلفة، لكنها تبدو كأنها قصيدة واحدة ممتدة من أول الديوان إلى أخره، ويتناول الديوان احساس الموت، حيث إن الموت بشكل عام هو المهمين على الديوان، لكن ليس الموت بمعناه الفيزيقي، لكن بمعنى الإنتفاء والغياب.

وأكد أن هذا الديوان ليس تجربته الأولى في الموت، متصورًا أن كل قصائد الديوان محبة لكل الأصدقاء الراحلين، لافتا إلى أن كل قصاد الديوان بها أرواح أشخاص، لكنهم ليسوا مذكورين، وفكرة الديوان ليست الإلحاح على الموت، وإنما الإلحاح على الحياة.

يحوي الديوان مجموعة من قصائد العامية المصرية التي تشير إلى ملامح الوطن بعبقرية وتنفذ إلى تشريح أحواله واستعراض ألامه وأفراحه بأسلوب سلس شعريا يشبه طريقه الحكواتى أو فن السير الشعبية، آخذا في عدد من القصائد إلى تصوير هموم المواطن المصرى في أحوال عدة وراصد لقلب مصر النابض. وتقدم القصائد في مجملها نسيجا شفافا لهذا الوطن ولمواطنيه بأنماطه المختلفه وكاشفا للعديد من حالاته الحياتية الواقعية والمعيشية التي تتشابه مع كثير من قراء شعر شومان.

الشاعر مسعود شومان الموت سبوبه للعايشين الهيئة المصرية العامة للكتاب الإلحاح على الحياة احساس الموت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات.. التأمينات تعلن التفاصيل

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

بعد قرارات الرئيس السيسي| موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات والحوافز رسميا

عنتيل مدينة نصر لـ النيابة: كل ما حدث في الصيدلية كان بالرضا

الدولار رسميا الآن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد ساعات من تنفيذ قرار الحكومة

رسميا|موعد إقرار البرلمان زيادة علاوة غلاء المعيشة.. 600 جنيه تنتظر الموافقة النهائية

400 جنيه| الذهب في انتظار قرار الحكومة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

راجعة لأيام زمان| أسعار اللحوم مفاجأة في الأسواق والهبوط يتخطى 100 جنيه

ترشيحاتنا

تشيلسي يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

بورصة المحافظات | أسعار مرسيدس وتوسان و سبورتاج بالإسماعلية | صور

رضا حجازي يستمع لآراء الطلاب حول المنظومة التعليمية

كليوباترا بوكس وصلت كام؟.. هل انتهت أزمة السجائر بعد التسعير رسميًا؟

أكثر من 40٪.. تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

الخير على الأبواب بعد قرار الزيادات| بشرى للقطاع الخاص.. وهذا موعد صرف المرتبات بالعلاوات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة لافتة

تحصين ضد الفكر المتطرف| كلية الضباط الإحتياط تخرج الدفعة الأولى من الأئمة المرشحين للعمل بالأوقاف

داخل البحر.. بسمة بوسيل تستعرض جمالها | شاهد

على البحر.. ميرهان حسين تستعرض جمالها بملابس الشاطئ |شاهد

فيديو

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

أهم تصريحات حورية فرغلى لبرنامج in deepمع تامر شلتوت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ