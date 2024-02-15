قريبه.. إبراهيم عبد الجواد يفجرها: خليفة عبد الشافي في الزمالك

كشف الاعلامي إبراهيم عبد الجواد تفاصيل صفقة الزمالك الجديدة عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب أبراهيم عبد الجواد:"خليفة عبد الشافي في الزمالك وهو أبن أخو محمد عبد الشافي و اسمة خالد ، بالاضافة الي الاعب محمد جبس .

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران امس الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت خوض تدريب بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.