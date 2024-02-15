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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من إبراهيم صلاح بعد توليه القيادة الفنية لفريق 2003 بالزمالك

صدى البلد

علق، إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، على توليه القيادة الفنية لفريق 2003 بالقلعة البيضاء، في ولاية ثانية له.


قال إبراهيم صلاح في مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي مع أحمد علي على قناة الزمالك، تلقيت مكالمة هاتفية من الكابتن محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، أبلغني خلالها برغبته في عودتي لقيادة تدريب فريق 2003.


وأضاف صلاح، وافقت على الفور دون تردد، أشعر بسعادة كبيرة بعودتي لبيتي الزمالك، حتى ولو كانت ظروف الفريق أصعب في الوقت الحالي.


وأتم، سأقود أول مران للفريق عصر الخميس، وقادرين على استعادة صدارة دوري الجمهورية مرة أخرى.

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