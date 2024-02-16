الشيوخ يناقش مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي..الأسبوع المقبل

يشهد مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة، مقدم من النائب هشام الحاج على وعشرين عضوا من السادة الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن :

"استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل، في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة".

وورد بجدول الأعمال تقارير اللجان و منها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نهى أحمد زكي بشأن العمل على استحداث جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومي.