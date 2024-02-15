في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

في مشهد غريب ومثير للدهشة، تخفى ضابط شرطة في زي دمية الدب وشن هجومًا مفاجئًا في عيد الحب.

شاهد الفيديو:

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، حدثت هذه الواقعة في ليما، بيرو، حيث قام الضابط بزيارة منزل مشتبه به في تجارة المخدرات، وحمل هدية مزيفة.

وأظهرت لقطات فيديو تم توفيرها من قبل وكالة الشرطة الوطنية، امرأة واحدة تغادر المنزل، قبل أن يتم تثبيتها على الأرض من قبل الشرطة. وعثرت الشرطة على حقيبة تحت المرتبة تحتوي على مواد مخدرة. وتم اعتقال امرأتين في نهاية العملية.

تعتبر هذه الواقعة غير تقليدية ومبتكرة في القضاء على تجارة المخدرات في بيرو. فقد قامت الشرطة بتجنيد ضابط متخفي يرتدي زي دمية الدب للاقتراب من المشتبه بهم دون أن يشعروا بالخطر.

وقد تمكنت الشرطة من القبض على المشتبه بهم وضبط المواد المخدرة التي تم العثور عليها.

يعكس هذا الحدث الجهود المبذولة من قبل السلطات الأمنية في بيرو لمكافحة تجارة المخدرات وضرب العصابات المنظمة. من المهم أن تستخدم الشرطة استراتيجيات جديدة ومبتكرة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وحماية المجتمع.