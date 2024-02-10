جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. اعرف موعد تطبيقه

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية إخبارية عن جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات، أهم ما يشغل المواطنين حاليًا مع اقتراب الشهر الكريم، إذ يبدأ بعد 34 يومًا، اعتبارا من الاثنين 11 مارس المقبل.

شاهد الفيديو:

وفي الأيام السابقة ظهرت أنباء عن تخفيف الأحمال ساعة واحدة في الشهر الكريم بدلًا من ساعتين طبقًا للجدول الجاري، على أن تكون خلال ساعات النهار فقط ، ولكن ما حقيقة هذه الأنباء؟.

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان وخطة تخفيف الأحمال، يبحث عنها الكثير ومنها أنباء بعدم تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات الليل خلال شهر رمضان المقبل.