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لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبداللطيف تغطية جوية حيث أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في منتصف هذا الأسبوع سوف تشهد استقرارا في الأحوال الجوية ولكن في النصف الأخير سيشهد تقلبات جوية خاصة مع وجود رياح جنوبية من المناطق الصحراوية بداية من يوم الأثنين المقبل وقد تكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة ويستمر هذا الطقس الي الثلاثاء.

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ولفتت غانم خلال مداخلة هاتفية إلى احتمالية سقوط امطار بداية من يوم الثلاثاء على المناطق الساحلية، وأن تتجه درجات الحرارة نحو الانخفاض، مشددة على وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا يومي الأربعاء والخميس أي في نهاية الأسبوع، متوقعة احتمال سقوط أمطار بشكل كبير وأن تسود أجواء شتوية مع نهاية الأسبوع بسبب الانخفاض الملحوظ في قيم درجات الحرارة.

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