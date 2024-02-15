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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 40.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع

صدى البلد

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 40.7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2% وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28926.15 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 7243.93 نقطة.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28926.15 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.20% ليغلق عند مستوى 7243.93 نقطة

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 4.97% ليغلق عند مستوى 10161.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.05% ليغلق عند مستوى 35484.52 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 6576.79 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 336.1 مليار جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.442 مليار ورقة منفذة على 838 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 302.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.005 مليار ورقة منفذة على 902 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 9.21% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.79%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 16.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.8 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 325.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 9.7 مليار جنيه، بحجم تداول 3.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 358.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 25.9 مليار جنيه بحجم تداول 5.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 683.4 ألف عملية.

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