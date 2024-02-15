استهداف سفينة بريطانية LYCAVITOS بخليج عدن

استهدف الحوثيون سفينة بريطانية " LYCAVITOS " أثناء إبحارها في خليج عدن، وكانت عمليةَ الاستهدافِ بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ أصابتْها بشكل مباشر.

وقال الحوثيون في بيان لهم : إننا مستمرون في منع الملاحة الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

وأضاف : وضمن حقِ الدفاع المشروع عن اليمن العزيز بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ردا على العدوان الأمريكي البريطاني وتأكيدا على الموقف العمليِ المساند للشعب الفلسطيني.

ودعت كافة الأحرار والشرفاء من أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية جادة نصرة لإخواننا في قطاع غزة ورفضا للإجرامِ الصهيونيِ المدعوم من أمريكيا وبريطانيا.