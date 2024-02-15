وداعا للزيادة السكانية.. أسرتك الصغيرة سر سعادتك .. تفاصيل

في إطار دورها المجتمعي والداعم للوطن ومسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة أطلقت مجلة حواء برئاسة الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي حملتها " وداعا للزيادة السكانية ..اسرتك الصغيرة سر سعادتك" والتي تنظمها بالتعاون مع قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة د.أحمد يحيي، حيث كانت أولى محطات الحملة منطقة عزبة خير الله " أسطبل عنتر " بمصر القديمة.

تحدثت الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء الى الحضور من نساء وأسر العزبة حول الاثار السلبية لزيادة الإنجاب على المرأة من النواحي الصحية وكذلك فيما يتعلق بتشئة الأبناء وعدم القدرة على توفير فرص التعليم المناسبة لهم بما يساعد في اعدادهم بشكل جيد لتحمل المسئولية في المستقبل، في حين تناولت النائبة البرلمانية مايسة عطوة المشكلات التي قد تنشأ بين الزوجين من جراء كثرة الانجاب بما يهدد استقرار الأسرة ويزيد من نسب الطلاق والانفصال.

مؤكدة أن زيادة الإنجاب تؤدي الى زيادة الانفصال وتمزق الاسرة وبالتالي عدم تنشئة الأبناء بشكل صحيح وفيما يتعلق بالآثار السلبية لزيادة الإنجاب على صحة المراة وأيضا الاطفال فتحدث عنها د.عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الاسرة مشيرا الى ضرورة وجود فترات متباعدة بين انجاب كل طفل واخر وان تكرار الانجاب يترك اثاره السلبية على صحة المراة فيما يتعلق بالعظام والاسنان والقلب وغيرهم كما انه يؤدى الى ولادة اطفال غير أصحاء.

بينما تطرق المهندس روحي العربي رئيس مؤسسة الجمهورية الجديدة الى انخفاض الدخل الاقتصادي للاسر والعائد من المشروعات القومية العملاقة نتيجة لزيادة الإنجاب ومدى تهديد ذلك لما تبذله الدولة من جهود تنموية ، هذا بجانب انخفاض قدرة الشباب على العطاء والمشاركة في عملية التنمية مع وجود اكثر من طفلين او ثلاثة داخل الاسرة الواحدة .

أما د.شيماء اسماعيل استشاري التنمية البشرية فقد تناولت في حديثها الآثار السلبية النفسية التي تعود على المرأة والابناء من جراء كثرة الانجاب وكيف قد يؤدى هذا إلى إصابتها بالعديد من الأعراض والأمراض النفسية التي تحول دون أدائها لدورها كأم بشكل صحيح.

وطلبت السفيرة سناء زايد من الحاضرات ان يتوجهن بالنصح والارشاد لجيرانهن وأصدقائهن لتنظيم الأسرة حفاظا على استمرار واستقرار حياتهن الاسرية دون ادني مشكلات.

كان قد حضر اللقاء محمد أبو الحسن مدير عام اعلام القاهرة بالهيئة العامة للاستعلامات والاعلامي محمد قناوي مدير مركز اعلام غرب القاهرة حيث أكدا على اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات بدعم كافة الجهود الرامية لمواجهة الزيادة السكانية من خلال ما تطلقه من حملات وكذلك الاستاذة سناء محمود سكرتير حي مصر القديمة والكاتب الصحفي هاني مباشر مدير تحرير مجلة آخر ساعة والنقابية عبير الغازي عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة وعدد من عضوات المجلس والشخصيات العامة.



يذكر ان حملة مجلة حواء بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات" وداعا للزيادة السكانية..أسرتك الصغيرة سر سعادتك" تقام بالمحافظات والمدن التالية: القاهرة ومدينة السلام وطنطا وشبين الكوم.