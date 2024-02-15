الدرديري عن تورط مسئول باتحاد الكرة بالتحريض على صلاح: معقول الكلام دا؟

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري علي تورط أحد مسؤولي اتحاد الكرة في تحريض صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على محمد صلاح .

وكتب عمرو الدرديري: صلاح يكتشف مسئول في اتحاد الكرة يحرض بعض الصفحات للهجوم عليه،معقووووول الكلام دا.

وكان قد كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تورط أحد مسؤولي اتحاد الكرة في تحريض صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم على محمد صلاح .

وكتب هاني حتحوت عبر فيسبوك: محمد صلاح اكتشف مسؤولين باتحاد الكرة يحرضون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للهجوم عليه، ‏صلاح اكتشف السر من رسالة على موبايل مسؤول اتحاد الكرة .

وقررت محكمة سيفتون الجزئية في إنجلترا، معاقبة أحد مشجعي كرة القدم بالمنع عن حضور المباريات لمدة 3 سنوات، بسبب إساءته لـ محمد صلاح قائد منتخب مصر ومهاجم ليفربول.