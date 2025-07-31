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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

جناح باراغوياني يشعل الميركاتو.. لماذا تصدر إيفان ليغيزامون الترند؟

إيفان ليغيزامون
إيفان ليغيزامون
أمينة الدسوقي

بات الجناح الباراغوياني الشاب إيفان ليغيزامون على أعتاب الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك، في صفقة مرتقبة تهدف لتعزيز القدرات الهجومية للفريق استعدادا للموسم الجديد. 

إيفان ليغيزامون يقترب من الزمالك

وأفادت تقارير صحفية بأن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما بات ضمن قائمة الأسماء المرشحة بقوة لدعم الخط الأمامي للقلعة البيضاء.

ويعد ليغيزامون من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة اللاتينية، حيث يتمتع بقدرات فنية عالية، وسرعة في التحرك، ومهارة في المراوغة والتسديد، إضافة إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ما يمنح أي فريق مرونة تكتيكية داخل الملعب.

أرقام لافتة ومشوار متصاعد

بدأ ليغيزامون مسيرته في الملاعب الأرجنتينية، حيث نشأ وترعرع، قبل أن يخوض تجارب مع أندية تيغري وديبورتيفو أرمينيو، وصولا إلى توقيعه مع سان لورينزو عام 2019، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في فبراير 2022، وشارك في أول مباراة رسمية أمام ديفينسا إي خوستيسيا، ليبدأ بعدها في تثبيت قدميه في الدوري الأرجنتيني.

وفي يناير 2025، انتقل إلى نادي أوليمبيا الباراغوياني في صفقة قدرت بمليوني يورو مقابل 50% من بطاقة اللاعب، ووقع عقدا يمتد حتى نهاية عام 2027.

وخلال الموسم الجاري، خاض ليغيزامون عددًا من المباريات الأساسية، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، ليؤكد قيمته داخل الملعب ويواصل جذب أنظار الأندية.

مواصفات فنية تلائم الزمالك

يمتاز اللاعب باستخدام قدمه اليسرى، ويجيد اللعب على الأيمن كجناح عكسي، مع إمكانية شغله مركز المهاجم الثاني أو الجناح الأيسر، بفضل تحركاته السريعة واختراقاته من العمق.

كما يبلغ طوله 1.75 مترا، ويمتلك بنية رياضية قوية تمنحه الأفضلية في الالتحامات والسرعات، فضلا عن استقراره في الأداء وثباته في المردود الفني.

وشارك ليغيزامون خلال الموسم الماضي في 35 مباراة، أحرز خلالها 12 هدفا، وصنع 7 أهداف، وهو ما يبرز قدرته على تسجيل وصناعة الفرص، ما يجعله إضافة قوية لأي فريق يبحث عن حلول هجومية فعالة.

أول ظهور دولي وثقة فنية متزايدة

في نوفمبر 2023، تلقى ليغيزامون أول استدعاء إلى المنتخب الباراغوياني الأول، وشارك في مباراة دولية واحدة حتى الآن، ما يعكس تصاعد مستواه وثقة الجهاز الفني في إمكانياته، خاصة مع ارتفاع قيمته السوقية إلى نحو 2.3 مليون يورو.

الزمالك يتحرك بهدوء

وتأتي هذه الخطوة المحتملة ضمن تحركات نادي الزمالك في سوق الانتقالات، حيث تسعى الإدارة إلى ضم عناصر هجومية شابة ذات إمكانيات عالية، وسط توجه لتعزيز التشكيلة بلاعبين قادرين على صناعة الفارق، محليا وقاريا.

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