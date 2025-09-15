قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أتوقع إلغاء الهبوط.. لاعب الزمالك السابق يسخر من الأهلي

يمنى عبد الظاهر

سخر  اسامة حسن لاعب الزمالك السابق من الاهلي بعد التعادل مع انبي في الدوري،  عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 


وكتب اسامة حسن :" اتوقع إلغاء الهبوط بسبب ههههههههههههههههه ههههههههههههههههه ههههههههههههههههه ههههههههههههههههه".

وانتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة النادي الأهلي وإنبي بتقدم القلعة الحمراء بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي  الوحيد في الشوط الأول برأسية رائعة على يسار حارس المرمى بعد عرضية متقنة من محمد هاني في الدقيقة 34 لتعلن عن تقدم القلعة الحمراء بهدف نظيف.

إصابة زيزو

وأصيب أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي إصابة عضلية أجبرته على عدم استكمال اللقاء في الدقيقة 27 من عمر اللقاء ليحل طاهر محمد طاهر بديلا له.

وفي الدقيقة 45 أشهر حكم اللقاء الكارت الأحمر لمحمد الشناوي حارس الأهلي لتدخله على مهاجم إنبي لكن الـ VAR  تدخل وألغى الكارت الأحمر واستبدله بالكارت الأصفر للشناوي.

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل الأهلي أمام إنبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا. 

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وياسين مرعي وأحمد رضا ونيتس جراديشار وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر.

