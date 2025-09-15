بلال: الأهلي يحاول حسم ملف المدرب الأجنبي سريعا.. واستمرار الخطيب ضروري

أكـد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار، أن الضغوط أصبحت مختلفة وكثيرة جدًا على عماد النحاس المدير الفني لفريق الأهلي، خصوصًا في ظل الكواليتي الموجود حاليًا سواء بن شرقي أو تريزيجيه أو زيزو أو شريف وغيرهم.

وقال بلال: اللاعبين الموجودين في الأهلي حاليا "سوبر ستارز" على الورق فقط، وليس في الملعب..

وأضاف: هناك محاولات مستمرة في الاهلي لحسم ملف المدير الفني بشكل سريع جدًا، والكابتن محمود الخطيب فكرة وجوده واستمراره في الأهلي مستمرة بشكل كبير، وهذا مطلب جماهيري، وابتعاده عن المشهد أثر بشكل واضح في فريق الكرة.

وواصل: اعتقد رجوع الخطيب للمشهد سيؤثر بشكل ايجابي على فريق الكرة، واستمراره شئ ضروري للغاية.