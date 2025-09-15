تفاصيل جلسة فيريرا مع عواد بسبب محمد صبحي

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك عقد جلسة ودية مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض، عقب مباراة المصري البورسعيدي أول أمس السبت.

وقال الغندور عبر برنامج استاد المحور، إن فيريرا أكد لـ عواد خلال الجلسة أنه لم يخرج من حساباته الفنية وطالبه ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة،وستأتيه الفرصة في الوقت المناسب.

وكان المدير الفني البلجيكي استبعد محمد عواد، من قائمة الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي، ونتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية دون رد.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري.