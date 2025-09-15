الزمالك يسابق الزمن لحل أزمة مستحقات شيكو بانزا وإستريلا البرتغالي

قال مصدر بنادي الزمالك إن إدارة الكرة ستتواصل مع مسؤولي نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي لحل أزمة مستحقات الأخير من صفقة انتقال الأنجولي شيكو بانزا للفريق الأبيض في فترة الانتقالات الصيفية.

يأتي ذلك بعدما تقدمت إدارة النادي البرتغالي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقات النادي من صفقة انتقال اللاعب الأنجولي إلى القلعة البيضاء.

وتسببت الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك في الفترة الحالية في تأخر سداد مستحقات النادي البرتغالي من صفقة انتقال شيكو بانزا للزمالك، بجانب التأخر في سداد قيمة القسط الأول من صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا من نادي أوليكساندريا الأوكراني.