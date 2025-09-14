الزمالك ينفرد بالقمة والأهلي يغرق.. ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

واصل الزمالك عروضه القوية في بداية الموسم لينفرد بصدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بعد مرور 6 جولات، محققًا 4 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة، ليؤكد الفريق الأبيض جديته في المنافسة على لقب هذا الموسم.

المصري يلاحق الفارس الأبيض

ويأتي المصري البورسعيدي وصيفًا برصيد 11 نقطة، بعدما قدم بداية مميزة انعكست في نتائجه داخل الملعب، ليقترب من المنافسة الجادة على الصدارة.

وادي دجلة ومودرن سبورت مفاجأة الموسم

وادي دجلة العائد بقوة لدوري الأضواء خطف الأنظار باحتلاله المركز الثالث برصيد 10 نقاط، متساويًا مع مودرن سبورت الذي واصل تألقه ليثبت أنه ليس ضيفًا عابرًا في سباق الكبار.

بيراميدز والزمالك.. منافسة غير مباشرة

بيراميدز استعاد توازنه سريعًا بعد بداية متذبذبة، ووصل إلى النقطة العاشرة محتلاً المركز الخامس، ليبقى على مقربة من القمة، وسط ترقب جماهيره لمدى قدرته على الاستمرار في المنافسة.

الأهلي في موقف صعب

الأهلي حامل اللقب يعيش واحدة من أسوأ بداياته في الدوري، حيث حصد 6 نقاط فقط من 5 مباريات ويحتل المركز الخامس عشر، بعد سلسلة من التعادلات والهزائم غير المعتادة لجماهيره، وهو ما يزيد الضغط على لاعبيه وجهازه الفني.

صراع القاع يشتعل مبكرًا

في مؤخرة الجدول، يعاني الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وفاركو، إذ حصد الدراويش 4 نقاط فقط من 6 مباريات، بينما يقبع الكهرباء في المركز الأخير بنقطتين فقط بفارق الأهداف عن فاركو.

ملامح المنافسة حتى الآن

ترتيب الدوري بعد 6 جولات يعكس صراعًا مبكرًا بين الكبار على القمة، مع دخول أندية مثل دجلة ومودرن سبورت على خط المنافسة، فيما يواجه الأهلي والإسماعيلي أزمات حقيقية قد تعيد رسم خريطة البطولة.