قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد
هآرتس: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بشأن عملية غزة وعائلات المخطوفين تدعو للحذر
التحريات تكشف لغز مقـ.تل شاب سوداني في المعادي
غدا..أولى جلسات محاكمة المتهمة بقـ.تل زوجها وأطفاله الستة بالمنيا
النحاس: لعبنا على الفوز أمام إنبي
ضمن احتفالات الجامع الأزهر بذكرى المولد.. الجبة: النبي اتبع في دعوته منهج التيسير
أحمد موسى: النائب أبو العينين علق بأن هناك استيطانا في الضفة وجرائم حرب في غزة
انقلبت بهم السيارة.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في حادث بالدقهلية
في أول ظهور بعد محاولة الاغتيال.. طاهر النونو: نتنياهو دمر أي فرصة للوصول لاتفاق
30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وإنبي
بالأسعار .. استخراج البطاقة الشخصية2025 من السجل وأونلاين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك ينفرد بالقمة والأهلي يغرق.. ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

واصل الزمالك عروضه القوية في بداية الموسم لينفرد بصدارة جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بعد مرور 6 جولات، محققًا 4 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة، ليؤكد الفريق الأبيض جديته في المنافسة على لقب هذا الموسم.

المصري يلاحق الفارس الأبيض

ويأتي المصري البورسعيدي وصيفًا برصيد 11 نقطة، بعدما قدم بداية مميزة انعكست في نتائجه داخل الملعب، ليقترب من المنافسة الجادة على الصدارة.

وادي دجلة ومودرن سبورت مفاجأة الموسم

وادي دجلة العائد بقوة لدوري الأضواء خطف الأنظار باحتلاله المركز الثالث برصيد 10 نقاط، متساويًا مع مودرن سبورت الذي واصل تألقه ليثبت أنه ليس ضيفًا عابرًا في سباق الكبار.

بيراميدز والزمالك.. منافسة غير مباشرة

بيراميدز استعاد توازنه سريعًا بعد بداية متذبذبة، ووصل إلى النقطة العاشرة محتلاً المركز الخامس، ليبقى على مقربة من القمة، وسط ترقب جماهيره لمدى قدرته على الاستمرار في المنافسة.

الأهلي في موقف صعب

الأهلي حامل اللقب يعيش واحدة من أسوأ بداياته في الدوري، حيث حصد 6 نقاط فقط من 5 مباريات ويحتل المركز الخامس عشر، بعد سلسلة من التعادلات والهزائم غير المعتادة لجماهيره، وهو ما يزيد الضغط على لاعبيه وجهازه الفني.

صراع القاع يشتعل مبكرًا

في مؤخرة الجدول، يعاني الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية وفاركو، إذ حصد الدراويش 4 نقاط فقط من 6 مباريات، بينما يقبع الكهرباء في المركز الأخير بنقطتين فقط بفارق الأهداف عن فاركو.

ملامح المنافسة حتى الآن

ترتيب الدوري بعد 6 جولات يعكس صراعًا مبكرًا بين الكبار على القمة، مع دخول أندية مثل دجلة ومودرن سبورت على خط المنافسة، فيما يواجه الأهلي والإسماعيلي أزمات حقيقية قد تعيد رسم خريطة البطولة.

الزمالك جدول الدوري المصري الممتاز جدول الدوري المصري الدوري المصري الممتاز الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

مرتضى منصور

وصول مرتضى منصور لجلسة الطعن على قرار سحب أرض نادي الزمالك بأكتوبر

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

حسن راتب

براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال

ترشيحاتنا

بسنت النبراوي

بسنت النبراوي تكشف كواليس حكاية "الوكيل": التيك توك أفادني للغاية

مهرجان الجونة السينمائي

الجونة يعلن: قناة النهار الناقل الرسمي للدورة الثامنة داخل مصر

ايناس وسوار النجار

لحد الآن مش مستوعبة.. سوار النجار ترثي شقيقتها بكلمات مؤثرة

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد