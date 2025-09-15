ميدو: على إدارة الأهلي أن تغير من فكرها في ملف اللاعبين الجدد والمدربين الأجانب

اكد عبد الحميد حسن ميدو نجم الاهلي السابق ان عماد النحاس لا يتحمل نتيجة مباراة الأحمر امام فريق انبي في الدوري الممتاز

وقال ميدو في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الاهلي لا يتعامل بشكل مميز في ملف المدرب الأجنبي لا سيما في الفترة الأخيرة

واضاف: الاهلي هو من يفرض المفاوضات على المدربين واللاعبين، وقوة الاهلي في التعاقد مع اللاعبين اكبر من الزمالك

وتابع: أتمنى ان يدير الاهلي ملف المفاوضات مع اي لاعب بشكل افضل وان يعرف من هو اللاعب وعقليته

واختتم عبد الحميد حسن تصريحاته قائلا: فكرة الإدارة للأهلي في الفترة الأخيرة ليست افضل شئ وعلى إدارة التعاقد مع اللاعبين والمدربين