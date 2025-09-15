أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم

أكـد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء الأهلي، في خط الهجوم تأثر بشكل واضح بعد رحيل الفلسطيني وسام أبوعلي، عن صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي، مشيرًا إلى أن الفريق أصبح يستقبل أهداف أيضًا في كل مباراة.

وقال أحمد بلال، خلال برنامج بلس 90 على قناة النهار: "الأهلي لم يسجل سوى 7 أهداف فقط، وهو يمتلك زيزو وبنشرقي وشريف وبن رمضان وغيرهم، بينما يستقبل 6 أهداف وسط الأداء الدفاعي الكارثي، الذي أصبح يثير سخط جمهور النادي منذ بداية الموسم".

وأضاف: "هناك لاعبين تحصل على أرقام مالية توازي لاعبين في أوروبا، ومع ذلك يقدمون أداء هزيل في الدوري المصري، واللاعبين لو لم يقاتلوا في المباريات المقبلة، ستكون العواقب وخيمة، وسيواجهون مشاكل كبيرة مع الجمهور، ولن يستطيعوا الخروج من منازلهم".

وواصل: "هل هؤلاء اللاعبين اكتفوا فقط بحصد الأموال، دون تقديم المستوى المأمول؟!، وحذرنا منذ أول الموسم بأن الأداء كارثي، وأكدنا أن الفريق لديه العديد من الأزمات الفنية، وتمت إقالة خوسيه ريبيرو، والإدارة حاليا تعمل على جلب مدرب بشخصية النادي وسيتم الاعلان عنه خلال أسبوع أو عشرة أيام".

وطالب بلال، محمد يوسف ووليد صلاح الدين بضرورة التعامل بحزم مع اللاعبين، والفريق ظهر تائهًا في الملعب، ويعاني من أزمات في كل خطوطه.

وأشاد نجم الأهلي السابق بمستوى لاعبي انبي الذين قدموا مستوى مميز، وكانوا قادرين على الفوز لو استغلوا الهجوم المرتد.

وأضاف: “الفارق بين الأهلي والزمالك أصبح كبير في عدد النقاط، والمباراة الفاصلة ستكون نهاية الشهر الجاري، وفي حالة عدم تحقيق الأهلي للفوز فيها، سوف يخسر الفريق فرصة المنافسة على اللقب بشكل كبير”.