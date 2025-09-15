قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
عقوبة ترك الصلاة على النبي.. علامة للبخل والشح
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تقدمت في المناطق الحدودية شمال البلاد
الحوثيون يعلنون استهداف مطار رامون وهدف عسكري في النقب بطائرات مسيّرة
هل الإفراط في شرب الماء يضر بالكلى؟ لن تتوقع
تحذير من داخل تل أبيب.. اتفاقيات إبراهيم على وشك الانهيار بسبب الإمارات
عمرو أديب: الأهلي في برج نحسه.. ويكافح لينجو من الهبوط
صيغ دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي.. ردده في صلاة الفجر
شوبير: قرارات هامة في الاهلي بعد التعادل مع إنبي
مراجعة جديدة لصندوق النقد في مصر.. هل طلب زيادة سعر الوقود وبيع الأصول؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

أكـد أحمد بلال نجم الكرة المصرية السابق، أن أداء الأهلي، في خط الهجوم تأثر بشكل واضح بعد رحيل الفلسطيني وسام أبوعلي، عن صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي، مشيرًا إلى أن الفريق أصبح يستقبل أهداف أيضًا في كل مباراة.

وقال أحمد بلال، خلال برنامج بلس 90 على قناة النهار: "الأهلي لم يسجل سوى 7 أهداف فقط، وهو يمتلك زيزو وبنشرقي وشريف وبن رمضان وغيرهم، بينما يستقبل 6 أهداف وسط الأداء الدفاعي الكارثي، الذي أصبح يثير سخط جمهور النادي منذ بداية الموسم".

وأضاف: "هناك لاعبين تحصل على أرقام مالية توازي لاعبين في أوروبا، ومع ذلك يقدمون أداء هزيل في الدوري المصري، واللاعبين لو لم يقاتلوا في المباريات المقبلة، ستكون العواقب وخيمة، وسيواجهون مشاكل كبيرة مع الجمهور، ولن يستطيعوا الخروج من منازلهم".

وواصل: "هل هؤلاء اللاعبين اكتفوا فقط بحصد الأموال، دون تقديم المستوى المأمول؟!، وحذرنا منذ أول الموسم بأن الأداء كارثي، وأكدنا أن الفريق لديه العديد من الأزمات الفنية، وتمت إقالة خوسيه ريبيرو، والإدارة حاليا تعمل على جلب مدرب بشخصية النادي وسيتم الاعلان عنه خلال أسبوع أو عشرة أيام".

وطالب بلال، محمد يوسف ووليد صلاح الدين بضرورة التعامل بحزم مع اللاعبين، والفريق ظهر تائهًا في الملعب، ويعاني من أزمات في كل خطوطه.

وأشاد نجم الأهلي السابق بمستوى لاعبي انبي الذين قدموا مستوى مميز، وكانوا قادرين على الفوز لو استغلوا الهجوم المرتد.

وأضاف: “الفارق بين الأهلي والزمالك أصبح كبير في عدد النقاط، والمباراة الفاصلة ستكون نهاية الشهر الجاري، وفي حالة عدم تحقيق الأهلي للفوز فيها، سوف يخسر الفريق فرصة المنافسة على اللقب بشكل كبير”.

أحمد بلال الأهلي رحيل الفلسطيني وسام أبوعلي زيزو الدفاعي الكارثي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

ترشيحاتنا

بذور الشيا والكتان والشمر

ما هو أفضل وقت لتناول بذور الشيا والكتان والشمر.. طبيب يجيب

تنظيف الأسنان

8 أسباب تدفعك إلى عدم إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة ليلاً

الكبد الدهني

لن تصدق.. 3 علامات تشير لإصابة الطفل بالكبد الدهني

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد