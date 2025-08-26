اليماني: الأهلي أكبر من ريبيرو.. ووسام أبو علي ملهوش بديل

فتح محمد اليماني، نجم منتخب مصر السابق، النار على الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي بعد التعادل السلبي أمام غزل المحلة في بطولة الدوري المصري.

وقال اليماني في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان، المُذاع على قناة "هي": " الأهلي أكبر من الإسباني خوسيه ريبيرو فهو مدرب لا يستحق التواجد في القلعة الحمراء، ولا أرى أي جملة فنية داخل الملعب للفريق الأحمر".

وأضاف: " عماد النحاس أفضل من ريبيرو وكنت أتمنى استمراره وعدم التعاقد مع مدير فني أجنبي ولا يوجد بديل لـ وسام أبو علي فهو مهاجم من طراز فريد".