تشييع جنازة الفنان الراحل بهاء الخطيب وسط غياب تام للنجوم
لماذا سميت صلاة الظهر بهذا الاسم؟.. 3 أسباب لا يعرفها كثيرون
وجود سحب وتيارات وأمواج مرتفعة..منع المصطافين من النزول للبحر بمطروح
محافظ أسيوط: لجنة مشتركة لفحص كسارات ومخازن البلاستيك
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي مميكن
الداخلية تكشف سر البندقية المزودة بتليسكوب على السوشيال ميديا
الأرصاد: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة.. وبدء الإنخفاض فى هذا الموعد
حملات تفتيشية مكثفة لفروع هيئة سلامة الغذاء بالمحافظات
لقاء افتراضي يعيد شقيقتين صينيتين بعد عقود من الفراق.. تفاصيل
مرصد الأزهر: منع المسلمين من إقامة الشعائر في خوميا الإسبانية يتنافى مع الديمقراطية
ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لانتحال صفة موظفي كهرباء والنصب على مصنع ملابس
شوبير: الزمالك حصل على أرض أكتوبر منذ 22 عامًا دون استغلال
اتسحب وخده زميله.. أول هدف لـ وسام أبو علي بالدوري الأمريكي

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط مفاجأة بشأن هدف وسام ابو علي في مباراته الأولى مع كولومبوس كرو ضد نيو إنجلاند في الدوري الأمريكي.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك:"وسام أبو علي سجل هدفًا في مباراته الأولى مع كولومبوس كرو ضد نيو إنجلاند في الدوري الأمريكي ولكن حساب الدوري الأمريكي قرر سحب الهدف منه، ويحتسبه لزميله دانيال جازداج".

وعلق الناقد الرياضي خالد طلعت على هدف وسام أبو علي لكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وسام أبو علي يساهم في هدف رائع لكولومبوس كرو في الدوري الأمريكي عقب نزوله كبديل.. وسام تداخل في الكرة، لكن زميله جازداج هو الذي سددها قبله، والهدف أُحسب باسم جازداج".

وشارك الإعلامي مهيب عبد الهادي لقطات حزينة لوسام ابو علي بعد الهزيمة في أول مباراة له مع كولومبوس الأمريكي، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وسجّل وسام أبو علي ظهوره الأول في الدوري الأمريكي مع كولومبوس كرو أمام نيو إنجلاند في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد ضمن الجولة 27 من عمر بطولة الدوري الأمريكي.

وخسر كولومبوس كرو بنتيجة 2-1 أمام نيو إنجلاند وسط الجماهير، حيث جاءت ثنائية الضيوف عبر كامبانا وجاناجو في الدقيقتين 25 و39 من بداية المباراة، وسجل جازداج هدف كولومبوس الوحيد في الدقيقة 70.

وكشف نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن عن السبب وراء التأخر في تعاقد كولومبوس مع وسام أبو علي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، نقلًا عن مصدر مقرب من وسام أبو علي: "تصريح العمل والفحص الطبي كانا وراء التأخر في تعاقد نادي كولومبوس مع اللاعب، ولكن تم إنهاء كافة الإجراءات وتحويل قيمة الصفقة للأهلي بعد التأكد من عدم معاناة اللاعب من أية إصابات مزمنة".

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

تحذير من البنك الأهلي للعملاء.. لا تفعلوا هذا الأمر أبدا

مدينة شرق بورسعيد

رئيس جهاز شرق بورسعيد يعلن تشغيل المركز التكنولوجي ويتفقد الإسكان الاجتماعي

الإسكان: طرح محال تجارية وصيدليات ومخازن ومخبز للبيع بالمزاد العلني في 4 مدن جديدة

اجتماعاً لمتابعة موقف تلبية احتياجات المهمات الكهروميكانيكية

الإسكان: الأفضلية للمنتج المحلي في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

طريقة عمل الحمصية فى المنزل

طريقة عمل السمسمية بدون العسل

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

شيرين تتوعد.. حسام ينفي.. والمحامي يستنجد: القصة الكاملة للأزمة | فيديوجراف

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

