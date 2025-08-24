كولومبوس كرو يتجاهل وضع علم فلسطين بمقعد وسام أبو علي

ظهر وسام أبو علي، مهاجم الأهلي السابق، مع فريقه الجديد كولومبوس كرو ضد نيو إنجلاند، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الأمريكي.

وشارك وسام أبو علي في مباراة كولومبوس كرو ضد نيو إنجلاند كبديل في الشوط الثاني.

وتجاهل نادي كولومبوس كرو الأمريكي وضع علم فلسطين على مقعد وسام أبو علي، مهاجم منتخب فلسطين والفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السابق، داخل غرفة الملابس.

ونشر النادي الأمريكي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو للنجم الفلسطيني وسام أبو علي أثناء دخوله ملعب المباراة للمرة الأولى، حيث ظهر علم الدنمارك بدلاً من علم فلسطين بجوار صورة اللاعب في غرفة الملابس.