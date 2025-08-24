قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد شكوى الأهالي.. «مياه الغربية»: لا صحة لتلوث مياه قرية وافي بالمحلة وكلها صالحة للاستخدام|تفاصيل
حماس: نتنياهو يعطل صفقات التبادل ووقف إطلاق النار باعترافات أمريكية وإسرائيلية
هل شيرين رجعت لحسام حبيب؟.. طارق الشناوي يكشف الحقيقة
وزارة الدفاع الإيرانية: إسرائيل أشعلت الحرب بهدف تقسيم إيران وإضعافها
بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة
الدكتور سيد عبد الباري رئيسًا للقطاع الديني بوزارة الأوقاف
حماس: تصديق نتنياهو على خطة احتلال غزة يؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق
محمد حامد: رفضت عروضا مادية لقيد لاعبين وهناك من لا يجيدون كرة القدم
حمل العلم اللبناني.. لقطات من حفل محمد رمضان ببيروت
الصحة تكشف حقيقة واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ناصر العام
قرار جيد وأضفى قوة للفريق.. «شيكابالا» يُدعّم تولي عبدالناصر محمد مديرًا للكرة بالزمالك
دفعنا كتير.. والدة رانسي محمد إحدى المصابات بأبوتلات: خدعونا ونصبوا على ولادنا
شوبير يهاجم مسؤولي الأهلي بسبب عبد القادر

ياسمين تيسير

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم  الأهلي والمنتخب السابق انتقادا لمسؤولي النادي بسبب  أحمد عبدالقادر لاعب الفريق في ظل استبعاده من التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد  شوبير في تصريحات إذاعية، أن ما تردد في الساعات الماضية بشأن مشاركة  عبدالقادر في المران الجماعي للأهلي غير صحيح وقال: “ما تردد عن مشاركة لأول مرة غير صحيح محصلش لم يشارك حتى الآن في التدريب طب ليه ما أعرفش، هل من حقه يتدرب مع الفريق؟ اه طبعا، طيب اقول لك حاجة لو غاب يوم عن التدريب يتخصم له”.

وتابع:  “عبدالقادر ياعيني بيروح تدريب الأهلي بالغصب وهو لاعب محترف وله عقد وبيقبض من الأهلي، ولكن لابد أن يتدرب مع الفريق الأول وأحمد عبدالقادر هيمشي من النادي الأهلي السنة اللي جاية ده مؤكد، والزمالك وبيراميدز بيفاوضوه وهو لاعب جيد جدا، وعلى فكرة هو خاض تجربة ناجحة في قطر”.

وتابع: “السؤال هنا.. لما الولد ده هيمشي هيطلع يكلم يقول أيه؟ ما هو انت مقعدني سنة مش بدرب مع الفريق طب ليه؟، غلط في مدرب غلط في مجلس الإدارة.. طلع في مؤتمر انتقد حد في النادي؟، الحقيقة مشفتش له حاجة زي كده، وبعدين لو طلع انتقد أو طلع عاتب أو طلع قال كلمتين هتزعلوا منه”.

وأضاف “هو بييجي يدخل الجيم وبيشتغل لوحده زي الموظف اللي بيمضي عشان ما يتاخدش غياب ولما لاعيب الكرة يتحول لموظف بتبقى كارثة، أنا عارف البعض بيزعل من كلامي ده بس لازم أكون أمين أنا مش عارف أيه المانع إنه يدرب معنديش فكرة حتى هذه اللحظة”.

شوبير الاهلي الزمالك

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

