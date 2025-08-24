شوبير يهاجم مسؤولي الأهلي بسبب عبد القادر

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق انتقادا لمسؤولي النادي بسبب أحمد عبدالقادر لاعب الفريق في ظل استبعاده من التدريبات الجماعية للفريق.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية، أن ما تردد في الساعات الماضية بشأن مشاركة عبدالقادر في المران الجماعي للأهلي غير صحيح وقال: “ما تردد عن مشاركة لأول مرة غير صحيح محصلش لم يشارك حتى الآن في التدريب طب ليه ما أعرفش، هل من حقه يتدرب مع الفريق؟ اه طبعا، طيب اقول لك حاجة لو غاب يوم عن التدريب يتخصم له”.

وتابع: “عبدالقادر ياعيني بيروح تدريب الأهلي بالغصب وهو لاعب محترف وله عقد وبيقبض من الأهلي، ولكن لابد أن يتدرب مع الفريق الأول وأحمد عبدالقادر هيمشي من النادي الأهلي السنة اللي جاية ده مؤكد، والزمالك وبيراميدز بيفاوضوه وهو لاعب جيد جدا، وعلى فكرة هو خاض تجربة ناجحة في قطر”.

وتابع: “السؤال هنا.. لما الولد ده هيمشي هيطلع يكلم يقول أيه؟ ما هو انت مقعدني سنة مش بدرب مع الفريق طب ليه؟، غلط في مدرب غلط في مجلس الإدارة.. طلع في مؤتمر انتقد حد في النادي؟، الحقيقة مشفتش له حاجة زي كده، وبعدين لو طلع انتقد أو طلع عاتب أو طلع قال كلمتين هتزعلوا منه”.

وأضاف “هو بييجي يدخل الجيم وبيشتغل لوحده زي الموظف اللي بيمضي عشان ما يتاخدش غياب ولما لاعيب الكرة يتحول لموظف بتبقى كارثة، أنا عارف البعض بيزعل من كلامي ده بس لازم أكون أمين أنا مش عارف أيه المانع إنه يدرب معنديش فكرة حتى هذه اللحظة”.