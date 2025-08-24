أحمد شوبير يكشف تطورات ملف تجديد تعاقد إمام عاشور وديانج

كشف الإعلامى أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق تطورات ملف تجديد تعاقد إمام عاشور نجم الفريق

وأكد شوبير في تصريحات اذاعية أن الأهلى سيحسم كل ما يخص تفاصيل تمديد تعاقد إمام عاشور والمالي أليو ديانج عقب الإنتهاء من بطولة أمم أفريقيا المحدد لها شهر ديسمبر المقبل بالمغرب.

وأضاف شوبير إن اللاعبين لديهم مطالبات مالية، مشيرا إلى أن ذلك أمر طبيعى قائلا “من الوارد أن الأهلى يكون قد حسم تمديد العقود ولم يعلن فى هذه الفترة”

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها السادسة مساء الاثنين المقبل، باستاد غزل المحلة فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.